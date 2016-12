Le Salon Des Solidarités revient au printemps 2014 : •3 jours pour s’informer sur la solidarité internationale et venir à la rencontre des acteurs français et européens, •250 exposants, ONG et entreprises, issus des différents secteurs de la solidarité, •30 000 visiteurs attendus (19 000 en 2012), •Un parc d’exposition central de renommée internationale : Paris - Porte de Versailles, •Un programme d’animations et de conférences riche et varié, •L’occasion unique de rencontrer les professionnels de l’aide humanitaire et du développement et de découvrir comment s’impliquer à leurs côtés.