La charte d’Aide et Action :

"Nous agissons pour un monde où la dignité est assurée pour toutes et tous, grâce à l’éducation, levier du développement humain. Notre engagement et nos actions sont fondés, avant tout, sur les valeurs de liberté, respect, solidarité, équité, intégrité."

L’éducation dans le monde, une situation d’urgence • Dans le monde, 80 millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire en sont exclus • Parmi les enfants qui sont à l’école, plusieurs millions ne complèteront peut-être jamais leur éducation primaire ou la finiront sans même acquérir les compétences de base (1/3 des enfants dans les pays d’Afrique subsaharienne) • 781 millions d’adultes sont dépourvus de compétences minimales en matière d’alphabétisme : 18% d’analphabètes dans le monde • Les femmes constituent 2/3 des adultes ne sachant ni lire ni écrire (63% en 1990) • 218 millions. C’est le nombre d’enfants dont le travail est à abolir ; ce qui représente 13.9% des enfants de 5 à 17 ans dans le monde (dernières études de l’Organisation Internationale du Travail) Source : Rapport du suivi de l’Education Pour Tous - Unesco – 2007

Aide et Action, une ONG de développement

Aide et Action développe dans chaque pays où elle intervient des programmes adaptés aux besoins des populations. Le parrainage est l’un des moyens qu’elle propose pour aider ces enfants à retrouver le chemin de l’école et les populations à se développer. Grâce à l’école, ils peuvent acquérir des connaissances et compétences, outils de leur vie future. L’école joue un rôle essentiel dans le développement de l’enfant, mais également dans le développement de sa communauté et de son pays. L’enfant scolarisé devient l’ambassadeur de sa communauté.

Un nouveau partenariat pour l’association

Recyclelivre, première plate-forme Web d’enlèvement gratuit de livres, s’engage à reverser 10% de son chiffre d’affaire à l’association pour l’année 2008/2009. L’association Aide & Action pourra ainsi financer de nouveaux programmes d’éducation à travers le monde.

Recyclelivre, entreprise créée fin 2008, récupère les livres des particuliers afin de les revendre sur Internet. Un moyen d’instaurer un cercle vertueux permettant l’accès à la lecture à des tarifs raisonnables. L’entreprise reverse 10% de son chiffre d’affaire à des associations. Cette année, elle a choisit de reverser l’intégralité des fonds collectés à Aide & Action !

Aide et Action :

• travaille sur place avec les acteurs locaux : enseignants, communautés villageoises, parents d’élèves, ONG locales...

• encadre et accompagne la réalisation des projets avec des équipes Aide et Action recrutées dans les pays d’intervention

• implique et responsabilise les communautés : leur apprendre à "faire eux-mêmes" plutôt que "faire à leur place" pour pérenniser les projets et favoriser l’autonomie des populations. Qu’est-ce que le parrainage ?

Le parrainage va au-delà du don. Il tisse un lien fort de solidarité entre les personnes et les cultures. Aide et Action propose différentes formes d’engagement selon le type de parrainage, parmi lesquelles :

le parrainage individuel pour ceux qui souhaitent suivre la scolarité d’un enfant de façon personnalisée, pendant 6 à 8 ans.

le parrainage de projet pour être en contact avec les acteurs qui agissent sur le terrain (maîtres de classe, responsables de projets…) pendant 3 à 5 ans.

Liens vidéos :

Rachel Legrain Trapani, Miss France 2007, soutient Aide et Action. Elle nous a accordé une interview pour nous parler de son engagement et de sa rencontre avec la petite fille qu’elle parraine au Sénégal.

Florent Marcoux, responsable d’Aide et Action France, nous présente les missions actuelles et les orientations futures.

