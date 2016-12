Quand Henri-Pierre Le Quément a pris l’initiative de fonder Eau-Cambodge, en juin 2004, il était loin d’imaginer les difficultés d’opérer dans ce pays superbe, mais si peu structuré…

Pourtant, après deux ans de contacts sur le terrain afin d’établir un diagnostique et d’agir de manière constructive, les premiers puits sont sortis de terre.

Le premier fut réalisé au Nord de la ville de Siem reap (position GPS N13 31.593 – E104 01.088, altitude 51m)

Depuis, le principe de forage reste toujours le même. Scellés sur une dalle de béton, les puits fonctionnent avec des pompes manuelles (très fiables, elles peuvent être réparées sans difficulté). Le pompage est facile grâce au faible diamètre du tuyau (qui est doublé pour sécuriser l’installation), ce qui permet à un enfant d’actionner la pompe sans peine.

Le forage, de 50 à 80 m, permet d’atteindre une eau propre, au delà de la première nappe (en général le sol n’est pas rocheux).

Coût d’un puit : 200 à 250 $ (170 à 210 €)

Rencontré à Ville d’Avray, Henri-Pierre Le Quément nous explique :

« Concernant nos besoins ; ils sont nombreux et non limitatifs. En voici une liste qui me vient a l’esprit :

. Un comptable (un étudiant ou un retraité peut-être…) . Un chargé de communication pour gérer nos listing, email, messages etc..... . Un web master pour développer le site Internet

. Une tente 4 X 8 m pour nos manifestations extérieures (notamment de restauration asiatique).

. Des nouveaux adhérents… . Des dons, bien sur, pour réaliser un maximum de puits.

. Des partenaires associatifs, pour réaliser des projets en commun (écoles, dispensaires et autres ...)

L’essentiel pour nous est de rester dans "l’esprit EAU-CAMBODGE", c’est à dire en minimisant aux maximum les frais de gestion et de fonctionnement. »

Contact :

Eau-Cambodge 22 rue Corot à Ville d’Avray Tel : 01 47 50 16 18 eau-cambodge@orange.fr