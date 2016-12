Développement Sans Frontières est née d’un constat simple : beaucoup de demande d’aide dans les pays du sud, beaucoup de volontaires dans ceux du nord et pourtant peu de communication, d’échange. Les arnaques de l’humanitaire sont devenues un business. Alors pour contrer cela, l’association devient un lien entre le nord et le sud. En mars dernier, l’association envoyait son 100ème volontaire. Afin de vraiment participer à un développement durable, DSF favorise les formations sur le terrain afin que les populations locales puissent reprendre le projet de manière autonome. C’est pourquoi les volontaires doivent impérativement être formés avant de partir. Le "faire faire" est une partie du principe de volontariat équitable mis en place par l’association.

DSF propose plus de 300 missions dans plus de 30 pays !

Pour les volontaires, initiés ou non, DSF explique comment être financé dans sa démarche. Mais attention, les missions proposées peuvent nécessiter certaines compétences et une facilité d’adaptation dans un pays, une culture, très différents de la France. DSF prend soin d’étudier chaque candidature à travers un CV, une lettre de motivation... Qu’il transmet ensuite à l’association qui correspondrait le mieux au profil du volontaire.

Les missions

De deux mois, un an ou sans limite, les offres ne manquent pas. Il est possible, par exemple, de s’envoler pour un orphelinat du Bangladesh et proposer des activités aux enfants, et ce avec très peu de compétences requises, ou encore de sensibiliser aux droits de l’homme au Guatemala... Bref, chacun peut trouver un domaine de compétence adéquat à son expérience et ses envies.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de DSF