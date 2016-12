Ils sont généralement quatre. Enfilent leurs costumes et leurs chaussons, maquillent leurs visages, pressent le bouton de la chaîne hi-fi. Et ils dansent... Dans les chambres, les couloirs ou les espaces collectifs des services de gériatrie et des unités de vie protégée. Partout où des personnes âgées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer vivent immobiles, comme coupées du monde. Le temps d’une journée, ces ballets rompent l’isolement et la monotonie, créent l’événement là où le temps coule trop lentement. Depuis 2006, les six danseurs professionnels de la Compagnie Alouette/ACM Ballet se relaient pour proposer ces chorégraphies, comme autant de petits morceaux de vie. « Notre action est parfaitement adaptée aux hôpitaux, explique Valérie Martel, danseuse et directrice de l’association. Nous intervenons d’abord dans les chambres, puis nous invitons ceux et celles qui le peuvent à nous suivre dans les couloirs. C’est une petite fête. Nous restons toute une journée pour nous imprégner de la vie du lieu. Cela crée du lien, des échanges. Et nous essayons de venir régulièrement, tous les 15 jours, pour permettre à ces personnes souvent désorientées d’avoir des repères dans le temps. C’est essentiel. Certains attendent d’ailleurs notre retour et se font beaux pour l’occasion. Cela aussi, c’est très important. » Si les sourires et les rires accompagnent le plus souvent les pas de danse, certaines réactions sont parfois négatives. « C’est à nous de sentir quand quelqu’un est trop fatigué, de ne pas insister. Il arrive parfois que des gens réagissent violemment. Cela s’est produit récemment avec une dame qui nous a ensuite expliqués que le fait de voir des gens jeunes, mobiles, en bonne santé, la renvoyait à sa propre situation et la faisait souffrir. Mais ce type de réaction reste très rare. » La compagnie Alouette/ACM Ballet se produit pour le moment uniquement en région parisienne, mais monte actuellement un projet avec le CHU de Toulouse.

