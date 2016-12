Les chantiers de bénévoles

Depuis 15 ans, l’association réalise de nombreux chantiers "journée", "week-end" et "semaine" (pendant les vacances scolaires). Ces chantiers sont menés en partenariats avec des gestionnaires d’espaces naturels (Parcs naturels régionaux, Conseils généraux, ONF, CPIE,...).

Les chantiers riverains

Il s’agit de faire participer les habitants limitrophes des espaces naturels à leur gestion. Ils y développent une fibre éco-citoyenne en participant effectivement à la vie de la cité.

Les chantiers de groupes

Outre les chantiers pour lesquels elle interpelle le grand public, l’association travaille avec des groupes constitués (centres sociaux, club de prévention de la délinquance, intégration d’écoles ou d’équipes…), de 10 à 50 personnes, pour lesquels sont organisés des chantiers sur des thématiques spécifiques en lien avec leur projet pédagogique. Il s’agira d’accompagner les groupes en amont des chantiers par des journées de présentation avec un jeu coopératif.

Que fait-on dans ces chantiers ?

L’association a 2 objectifs principaux :

L’organisation et la réalisation de chantiers écologiques volontaires et bénévoles. Des actions concrètes de gestion sont ainsi menées directement sur les milieux naturels, le but étant de permettre la préservation et le développement des espèces animales et végétales. C’est la diversité des habitats, de la faune et de la flore qui est recherchée.

La formation de ses membres aux techniques de gestion douce des milieux naturels et à la découverte de ces milieux... au sein d’un groupe de personnes passionnées ou simplement sensibilisées à la protection de l’environnement, le tout dans une ambiance conviviale.

Une multitude de possibilités s’offre à vous, pour vous lancer, voici quelques exemples :

Les chantiers de création

creusement de mares pour les amphibiens

création de clairières

consolidation de berges ou de digues

restauration de murets de pierres sèches

plantation de haies

Les chantiers d’entretien

recépage d’arbres et d’arbustes envahissants

nettoyage de ruisseaux

curage de mares

arrachage de plantes colonisatrices exotiques et envahissantes

Les chantiers d’aménagement

pose de platelage (=parcours aménagé en bois)

pose de nichoirs

réalisation de micro-falaises à Martin-pêcheurs

construction d’observatoire

tressage de haies

aménagement de blockhaus pour le gîte de chauve-souris

Partant du constat de la fragilité des équilibres régissant les milieux naturels, patrimoine collectif, et du fait que l’homme en dépend au même titre que tout être vivant, l’action de l’association est née du besoin de réagir face aux dangers qui menacent la diversité biologique et l’épanouissement de la personne dans son environnement ainsi que de la prise de conscience de la responsabilité de chaque citoyen dans la protection du cadre de vie commun.

Il y a sûrement un chantier près de chez vous. Et s’il n’y en a pas, c’est peut être l’occasion de tester votre réelle motivation pour la fée Nature en sollicitant les Blongios pour créer un chantier justement là…tout près…mais vous le savez bien… là où vous vous promenez le dimanche en famille. C’est le moment de réunir famille et amis.

Au fait, « blongios », c’est le nom d’un petit héron

Pour plus d’informations :www.lesblongios.fr