Les Amis de Daluag et Dapaong

En octobre dernier, un petit groupe de bénévoles s’étaient réunis à la sortie d’un centre commercial à Issy les Moulineaux. Leur mission était de vendre une petite carte « 1 euro pour 1 arbre ». Soucieux de l’environnement, ils se sont relayés et ont persistés pendant une semaine. « Ce fut une véritable réussite, explique Jeannette Rouhaud, présidente de l’association. Nous avons pu recueillir 1200 euros et clôturer un hectare d’arbre ! » L’association espère renouveler l’opération cette année « peut être plus sous la forme d’une vente d’objets artisanaux ». L’association a également pu distribuer 7 000 jeunes arbres d’environs 15 cm aux villageois et « il nous reste 3 hectares à planter en juin prochain. Nous profiterons du 1juin, journée nationale de l’arbre au Togo, pour commencer l’opération ! »

Le bois, unique source d’énergie

Depuis 2007 et les violentes inondations qui ont emporté une partie de la végétation sur leur passage, le Togo connait une carence en bois. Il devient de plus en plus difficile d’en trouver. Les femmes vendent les racines des arbres pour se faire un peu d’argent. « Le bois est l’unique source d’énergie. On s’en sert pour faire la cuisine. On peut désormais acheter sur les marchés des tiges de mil et de maïs alors qu’il faudrait les laisser en terre pour la prochaine récolte... » explique Jeannette. « Ce n’est pas dans la tradition africaine de replanter les arbres ! » Une fois plantés, les arbres doivent également être protégé. Les clôtures sont très importante car lorsque les récoltes se terminent, les Togolais relâchent leurs animaux qui se font « une joie de dévorer les jeunes pousses. Et les troupeaux des Peuls, peuple nomade africain, piétinent les plantations. » Autant de causes pour une déforestation grandissante...

Objectif éducation

L’association Les Amis de Daluag de Dapaong propose aussi des fonds pour soutenir l’éducation dans la région de Tône. Les financements ont permis la construction d’une bibliothèque à Dapaong (ville dépendante de la préfecture de Tône). Ils ont également envoyé plus de 1500 kg de livres scolaires l’an dernier.

Contacts de l’association :

Les Amis de Daluag et Dapaong

9 villa Marguerite

92130 Issy les Moulineaux

01.46.45.09.71

jrouhaud@club-internet.fr