Dans un pays ravagé par 25 ans de guerre et un terrible génocide, oublié des médias et de la communauté internationale, les enfants vivent dans des conditions très dures. Obligés de travailler, le plus souvent comme chiffonniers, ils n’ont accès ni à l’éducation ni à un système de santé.

L’association Pour un Sourire d’Enfant travaille principalement sur deux axes : former les enfants à un métier stable et pérenne ; collaborer avec les différents acteurs cambodgiens. Ainsi, PSE travaillent avec plus de 450 salariés locaux qui continueront l’action de l’association sur place.

6000 enfants aidés

Aujourd’hui, PSE nourrit, soigne, scolarise et forme à un métier plus de 6000 enfants et jeunes repérés par l’équipe sociale à Phnom-Penh, Siem Reap et Sihanoukville. Très pauvres, ils étaient contraints de travailler dans des conditions dangereuses, souvent maltraités. PSE gère également un centre de rattrapage scolaire où 1000 enfants rattrapent, chaque année, l’équivalent de deux niveaux d’études.

Un financement privé

99% du budget est financé par le secteur privé. Toutes les actions nécessaires pour la prise en charge des enfants sont assurées par les parrainages (dons réguliers). Les investissements, qui représentent les achats de terrain et les constructions de bâtiments, viennent de fondations, mécènes, entreprises et particuliers. Pour un Sourire d’Enfant reverse près de 95% de son budget directement aux enfants !

