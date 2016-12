Quand 80% de la population est citadine, il devient urgent de parler de la ville en tant qu’environnement à part entière et lieu de vie. La ville est un système dynamique qui remplit de multiples fonctions économiques, culturelles, sociales. Elle est souvent perçue négativement avec son lot de nuisances, de pollutions, de facteurs de stress… . Pourtant dans toute sa complexité, la ville est aussi un espace de mémoires, d’expressions, d’interactions, d’enjeux, d’enrichissement, d’évolution, de progrès où chaque CITADIN-CITOYEN peut devenir un ACTEUR RESPONSABLE.

COMMENT ? ENSEMBLE, en apprenant à VIVRE LA VILLE.

Depuis quelques années la notion de ville évolue, se transforme grâce à un ensemble d’acteurs responsables regroupés en réseaux. Ils oeuvrent pour l’EDUCATION à l’ENVIRONNEMENT URBAIN.

Nous avons rencontré l’un d’eux créé en 2000, VIVACITES IDF réseau francilien d’éducation à l’environnement urbain, membre du CEEF (Collectif d’Education à l’Environnement Urbain), de Citephile (réseau national pour l’éducation à l’environnement urbain) et du Comité 21.

VIVACITES IDF est une association loi 1901 agrée Jeunesse Education populaire et organisme de formation. Le réseau est composé de professionnels et de bénévoles acteurs de l’éducation, de l’animation, de la médiation culturelle et sociale, du tourisme, de l’environnement, de l’architecture et de la gestion urbaine. Parmi les adhérents on trouve des associations, des collectivités, des établissements scolaires ou péri-scolaires, des entreprises et des individuels.

A travers trois reportages vidéo, nous vous invitons donc à mieux connaitre les objectifs de l’EEU pour :

AGIR en CITADIN-CITOYEN, MIEUX VIVRE ENSEMBLE dans une perspective de DEVELOPPEMENT DURABLE.

REPORTAGES VIDEO

VIVACITES IDF : Vous avez dit… éducation à l’environnement urbain