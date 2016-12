Des arbres géants, des rivières sombres et pénétrantes, des serpents qui glissent entre les branchages, des hommes, des femmes, des peuples entiers avec leurs coutumes, leur culture. Tous sont menacés par la déforestation. La forêt amazonienne représente à elle seule un tiers des forêts tropicales dans le monde. « Le poumon de la terre » est aujourd’hui en péril... La conséquence la plus connue de la déforestation est l’émission de CO2. Les arbres ne jouent plus leur rôle de stockage et l’effet de serre en sort aggravé. Malheureusement, il existe de nombreuses autres conséquences. La forêt amazonienne est la principale réserve de la biosphère et également une source potentielle de nouveaux médicaments, déjà utilisée par ses quelques 20 millions d’habitants. Les experts s’accordent à dire qu’au rythme actuel, l’Amazonie aura totalement disparu de la planète d’ici 2070.

Arutam, association porteuse du projet « Zéro Déforestation » souhaite préserver la forêt, aussi bien la faune et la flore que les populations locales. Dans un premier temps, elle vise à restituer par la voix judiciaire les terres dérobées aux Indiens par les compagnies pétrolières. Ainsi, après 500 ans d’exploitation, les Indiens pourront enfin récupérer leurs territoires et préserver leur forêt. Ils souhaitent mettre en place des programmes de gestion de l’environnement, d’éducation bilingue, médicale, ou encore la mise en place d’un commerce équitable grâce à l’artisanat local.

Arutam organise également des voyages solidaires en plein coeur de la plus grande forêt du monde. Le voyageur pourra rencontrer les Indiens d’Amazonie et comprendre les réalités. Un séjour initiatique dont la moitié des bénéfices sera directement remis aux populations locales.

Pour faire un don, devenir bénévole ou partir en voyage solidaire : site officiel